Franco Lobos y el polémico gol de la U en el clásico: “Tenía miedo que cobrasen la mano”

Una nueva Universidad de Chile está naciendo. O al menos es la intención sobre todo tras vencer a la Católica. Uno de los elementos que destaca del momento azul es la cantidad de canteranos en el primer equipo. Y entre ellos destaca Franco Lobos.

De hecho, el club ostentó a través de sus redes sociales los 18 elementos del fútbol formativo que integran el plantel de honor. En esa línea está quien con sus 22 años por fin arremete y se ha adueñado de una camiseta de titular tras haber “dado la vuelta larga”, como asumió Lobito” (así lo llaman sus cercanos).

En conversación con ADN Deportes, Franco Lobos se sinceró y recordó muchos episodios de su vida ligada al balón. El nacido en Puente Alto, pero que tempranamente se fue a vivir a La Pintana, vio sus primeros pasos en aquella comuna y no como delantero, si no como defensa, “me creía Waldo Ponce”, manifestó.

¿Dónde jugaste por primera vez?

En una escuela de fútbol que me llevaba mi primo muy chico y hacíamos campeonatos de poblaciones, tenía seis o siete años, jugaba de central y me barría como Waldo, además que él era de la U también.

Eres uno de los últimos sobrevivientes del Caracol Azul, ¿cómo recuerdas esos momentos?

Nunca fui destacado en el desarrollo y competir se me hacía difícil, al día de hoy compañeros me “webean” y dicen que era malo. Pero llegué al Caracol a la Escuela EFU a los ocho años y se empezó a hacer la sub-9 de cadetes aunque no entendíamos mucho a esa edad la especificación de la categoría. Me probé, quedé, jugué en las canchas de atrás del Caracol que le dicen “Los Paños” detrás del Estadio Nacional y estuve en muchos partidos.

¿Te encontraste con jugadores del primer equipo en esa época?

Tengo hartas fotos, de hecho cuando estaba con Montillo le mostraba las fotos con él a los nueve años y Walter recién llegando a la U. También con Basualdo que era el entrenador, con Miguel Pinto, con muchos de ese plantel. Además con Osvaldo González, con quien me llevó bine, y cuando le muestro las fotos se caga de la risa.

El difícil proceso en su formación

Franco Lobos tuvo una adolescencia y juventud un tanto compleja, de lento desarrollo, un crecimiento que no iba acorde a su edad y que lo obligó hasta hoy, asistir a terapias con un deportólogo. Sumar también que en muchas ocasiones, estuvo al borde de ser desafectado del área formativa.

En muchas ocasiones se critica la formación en la U: Que no salen futbolistas y los que si se van rápidamente, ¿Qué significó para ti todo ese proceso y qué técnicos te marcaron?

Edorta Murua. Cuando él llega, el jefe saliente le muestra una lista con los jugadores titulares, suplentes y quienes están en una especie de lista negra que están para salir del equipo y Edorta me contó que a mi me querían echar, pero después me vio jugar y decía “¿por qué lo van a echar si miren como juega y tiene buen porte?” Fue uno de los que me bancó.

¿Qué te provoca a veces las críticas al proceso formativo?

Hay que saber bien y visualizar no tanto el resultado del fin de semana, si no tener a jugadores y ver que en tres o cuatro años más van a rendir, que los banquen. A mí me costó mucho, no rendía bien mientras otros sí jugaban, eran regalones y yo bailé con la fea. Pero para que se sepa, la formación es difícil y con el diario del lunes se pueden decir muchas cosas.

Te tuvo en Unión La Calera, pero en tu formación ¿Qué rol jugó Francisco “Paqui” Meneghini?

Siempre fue un técnico distinto y me llamó la atención. Me extrañaba que yo siendo sub-14, Paqui me citaba a la sub-16, mi entrenador no me consideraba y él sí me quería. Raro para mi y mis compañeros. Me ocupó y me colocaba en los partidos.

El debut de Franco Lobos y su paso por España

¿Cómo recuerdas tu debut en la U de Sebastián Beccacece?

Recuerdo que Pato Rubio venía siendo muy criticado y yo trabaja con los sparrings entrenando muy bien y Beccacece lo ve. Llego un día temprano y Paqui me dice “Beccacece te espera en su oficina”. Voy y Sebastián me dice “Franco vas a jugar el fin de semana, ¿Estás preparado? Con pasar de sparring a jugar, no tuve otra cosa que decirle que sí. Entrené de titular toda esa semana, anduve bien y en la última práctica me saca, no se si fue por remecer al Pato o no me vio tan bien, no se. Igual era arriesgado, pero me citó y entré los últimos minutos cuando Rubio se lesionó, pero perdimos.

Luego tuviste un paso por España…

Voy de sparring con Pizzi a la Copa Confederaciones. Eso llamó la atención y el Celta se contactó, querían que fuera y jugar en el equipo B para una posible compra. Nunca había vivido solo, siempre con mis papás, era difícil ir a otra cultura. Terminé jugando bien, pero no se dio. El Celta quería un año más y todo se entrampó. Terminé volviendo.

La lesión, el triunfo en el clásico y sueño de ser campeón

Franco Lobos es titular en la actualidad, pero debió superar un complejo momento que fue la rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Seis meses fuera de las canchas, donde la compañía y sus ganas fueron fundamentales para volver.

¿Cómo recuerdas el día de la lesión?

Nunca es bueno lesionarse, pero en mi caso fue el peor momento. Había hablado con Caputto y como lo había hecho bien en el clásico ante Católica, me dijo que tendría la oportunidad de ser titular. Obviamente nunca es un buen momento, estaba negociando mi contrato y me fui llorando a la Clínica. Nacho Asenjo me acompañó porque no podía ni manejar. El momento fue duro, porque cuando escuché como sonó mi rodilla, sabia que no era algo simple. Me había costado ganar un puesto y cuando me lo había ganado, que pasara esto es triste. Pero fue importante la compañía de mi familia, mi polola y mis cercanos.

Y tras seis meses, volviste

No se lo he dicho a mucha gente, pero yo estaba listo mucho antes del partido con Fernández Vial. Ya estaba listo con Dudamel, pero él nunca me vio como una opción, quizás me descartó o veía que todavía me faltaba para recuperarme mejor. Cuando se fue, ya pude competir y estaba con unas ganas tremendas, me sentía listo para aportar al equipo.

Ganaron el Clásico Universitario con un cambio de esquema, ¿Te favoreció?

Me entendí super bien con Larrivey, lo conversamos. Teníamos que estar conectados para dañar a Católica, nos sincronizamos bien, a mi me favoreció. Creo que incluso nos generamos muchas más ocasiones.

¿El balón pegó en tu mano en el segundo gol?

Me rebotó en el estómago, pero la mano la tenía pegada al cuerpo y quizás por eso se vio que me tocó un poquito la mano. Si ves bien, no salí a celebrar el gol y después le dije a Gonzalo y al Larry que tenia ese temor. Tenia miedo que cobrasen la mano, afortunadamente no fue así y todo se dio de la mejor manera.

¿Cómo encuentras el momento del equipo y el factor Valencia?

Estamos super bien y el profe ha ido encontrando el equipo dando confianza a algunos y sacando el mejor rendimiento. Igual siento que nos falta mucho por mejorar si queremos ser campeones, ganamos el clásico pero ya hay que pensar en O`Higgins, no nos podemos relajar.

¿Están para salir campeón?

Si, obviamente. Nos estamos encontrando y conectando mejor. Con esta confianza que vamos tomando, creo que estamos para pelear el campeonato.