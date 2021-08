Gary Medel: “Si se diera la vuelta a Boca Juniors, tiene que ser ahora ya”

En la previa al clásico que esta tarde enfrentará a Boca Juniors con River Plate, por la Copa Argentina, en el sitio web oficial de los xeneizes anticiparon el partido conversando con Gary Medel.

Durante el diálogo con el “Pitbull” desde Italia, le preguntaron por un eventual regreso a Boca Juniors. Algo que el central nacional no descartó del todo.

“A futuro no sé, ya tengo 34 años. Tiene que ser ahora ya, no sé hasta cuando voy a jugar. Pero estoy en un buen momento fisico y mental. El año pasado estuve un poco complicado con las lesiones. Me rompí tres veces los gemelos, pero este año jugué la Copa América súper bien, me sentia bien. Estamos en un buen momento“, explicó Gary Medel.

¿Gary MEDEL puede volver a Boca? 🔵🟡 🗣️ "A futuro no sé, ya tengo 34 años. Tiene que ser ahora ya. Estoy en un buen momento"

De todas formas, recalcó dónde está su fanatismo. “Yo soy hincha de Católica, si o sí, pero de segunda es Boca. Soy hincha de Católica a morir”, sentenció, además de entregar su apoyo al cuadro de la Ribera antes del clásico de esta tarde.

“Gracias al hincha de Boca, que siempre me ha dado ese cariño especial. En los clubes que he jugado siempre me han dado ese cariño. Estoy muy agradecido. Aguante Boca, hoy ganamos y damos vuelta la situación”, cerró Gary Medel.

.@MedelPitbull en #ElCanalDeBoca "GRACIAS al hincha de #Boca que siempre me ha dado su cariño. AGUANTE BOCA, HOY GANAMOS y damos vuelta la situación"

El futuro de Gary Medel

Las palabras de quien ayer celebró sus 34 años no son menores considerando que, desde Italia, aseguraron que tras conversar con el técnico Sinisa Mihajilovic, habría decidido irse del Bologna.

Pese a tener contrato vigente hasta junio del próximo año, ahora vuelven a abrirse las especulaciones en torno a si Gary Medel volverá a jugar en Argentina o si lo hará en Universidad Católica.

Por ahora, su preocupación pasa por el clásico entre Boca y River, a disputarse desde las 6 de la tarde en el estadio Ciudad de La Plata.