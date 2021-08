Pablo Solari se enciende con el gran presente de Colo Colo: “Sabía que tenía que cambiar mi cabeza”

El delantero de Colo Colo Pablo Solari fue la gran figura en la gran remontada alba sobre Deportes Melipilla. El Cacique perdía por 2-0 y terminó ganado el partido por un sólido 4-2.

El “Pibe” argentino fue quien marcó el primer descuento y apenas ingresó a la cancha el cuadro de Pedreros comenzó a jugar mucho mejor.

Finalizado el cotejo, el ariete sostuvo en TNT Sports que “la verdad que era un partido complicado, lo sabíamos del inicio, pero gracias a Dios el equipo lo pudo revertir y nos llevamos un gran resultado“.

En esa línea, Solari añadió: “Quería volver a mi nivel, estar mejor de lo que estaba y este golcito me sube el ánimo y lo bueno es que lo logramos revertir”.

“Con Wanderers salí muy enojado porque no me estaban saliendo las cosas. Trabajé mucho durante la semana y me he podido sentir mejor. Sabía que si no cambiaba mi cabeza no iba a poder jugar al rendimiento que yo quería“, agregó.

Finalmente, el delantero del Cacique cerró diciendo: “La verdad que queremos ganar todo lo que juguemos. Que se nos estén dando los resultados y jugando muy bien, es un envión anímico tremendo”.