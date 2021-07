Jorge Alis en “Los Tenores Puertas Adentro”: “Ganarle a Neymar es lo más lindo que hay”

Jorge Alís conversó con Aldo Schiapacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”, donde no pudo arrancar la charla de otra forma: festejando el título de Argentina en Copa América.

“Está todo volviendo a la normalidad, como te das cuenta. Volvemos a ser campeones, que era lo más normal. Por suerte que ganamos la Copa América, porque en las Olimpiadas no podemos ganar ninguna medalla”, partió diciendo el comediante.

“Me dio mucho gusto por Messi. Me daba pena que no ganara. O lo que le pasa a Simone Biles. Son personas que tienen un peso enorme, no pueden equivocarse, tienen que ser geniales, levantándole el ánimo a todo el mundo”, explicó Jorge Alis, quien dejó en claro también el sabor especial que tuvo el título continental para él.

“Ganarle a Neymar es lo más lindo que hay. Y que si quiere llorar, que llore. Es como cuando los chilenos se reían cuando veían llorar a Messi”, dijo entre risas.

Y cuando cayeron al fútbol chileno, ante la irritación que le planteó Aldo Schiapacasse por los constantes gritos de los entrenadores, “repasó” a un ex DT de la Roja.

“Son estrellas. Yo veía a Sampaoli que se peinaba para salir, usaba los pantaloncillos apretados para que se le marcara el culo. Y las camisitas. Lo único que le importaba era que lo contrataran de otro lado. Cuando el ego supera el trabajo que estás haciendo, se transforma en algo personal y puede molestar. Lo ves al tipo como que es más importante que el equipo”, señaló.

Jorge Alís, un fanático del deporte

El triunfador del Festival de Viña en 2014 y 2019 reconoció una de sus últimas obsesiones: los Juegos Olímpicos.

“Estoy viendo las olimpiadas con mis hijos y estamos locos, nos encantan y uno no entiende por qué le dan solamente al fútbol. No salimos de la cama el domingo. No vemos tele, pero ahora sí”, comentó un entusiasmado Jorge Alis.

“Todo me engancha: el golf, las pesas, en mi vida me hubiese imaginado ver a un loco que levanta pesas. Vi a los Grimalt ganar en el voleibol, la natación. El deporte nos une, es algo maravilloso”, dijo quien está radicado en Chile desde 1997.

“El otro día vi unos británicos que se tiraban a la piscina haciendo clavados, que salían secos después del agua. Era impresionante lo que hacían. ¿Y la Kobrich donde ensaya? En la piscina de su casa”, narró con su particular humor.

Su nuevo espectáculo de comedia

Jorge Alis está promoviendo su nuevo espectáculo de stand up virtual: “Sábado QL”, que tendrá una nueva emisión en vivo hoy, a contar de las 22 horas. Presentación que aún tiene entradas disponibles en comediaplay.com

“No se puede hacer teatro, entonces hagamos un programa de televisión. El fondo de la historia es el proceso durante un año de cómo llegamos a armar este programa. Es un espectáculo nuevo, tiene un par de semanas”, contó el comediante, quien reconoció los problemas para hacer reír en pandemia.

“La comedia se comparte. La risa es contagiosa y es súper importante que haya público y que escuche a otro público. Y sobre todo en el trabajo del artista la carcajada es importante para manejar los tiempos, para saber dónde te quedas o aceleras. Es una tortura, un dolor de huevos total no tener público. Es muy difícil de hacer”, planteó quien, además del humor, ha participado en una decena de películas chilenas.

En ese punto, hizo una comparación en cómo la falta de espectadores ha afectado tanto a la cultura como al deporte. “No le pueden llamar teatro a una cosa que no tiene público. Es una mierda. Lo han sufrido los deportistas también. Imagino que corriendo o nadando con 70 mil personas no es lo mismo que estar solo y que un DJ te ponga música”, sentenció Jorge Alis.