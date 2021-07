“Creo que nos parecemos”: El llamativo saludo de Deportes Antofagasta a Blackburn Rovers y Ben Brereton

El delantero nacional Ben Brereton sigue acaparando la atención en territorio chileno y en redes sociales mientras realiza su pretemporada con el Blackburn Rovers. Incluso, Deportes Antofagasta se hizo presente y le mandó un especial saludo al atacante y al club inglés.

Mediante la cuanta oficial de Twitter, el cuadro “Puma” retuiteó un video que subió el equipo de Inglaterra donde aparece “Big Ben” eludiendo rivales en el partido amistoso ante el Leeds United de Marcelo Bielsa.

“Hola hermanos. Creo que nos parecemos. Salúdenme a Ben Brereton de parte de Los Pumas”, fue el mensaje que escribió el elenco nortino haciendo alusión a las camisetas similares que tienen Deportes Antofagasta y Blackburn Rovers.

El conjunto donde milita Brereton no se quedó atrás en los saludos y le respondió al club chileno por la misma red social con un emoticón de apretón de manos. Asimismo, los “Pumas” contestaron cada comentario de los usuarios que surgió de la publicación.

