AUDIO | Ian Mac Niven, ex gerente de la selección chilena: “Sufrí mucho por la falta de procesos en todo orden de cosas”

Ian Mac Niven, ex gerente de la selección chilena, conversó con “Los Tenores” en La Bifería e hizo un duro análisis de la gestión directiva en el fútbol chileno.

En ese contexto, puso esos líos como mayores a todo el conflicto que se vivió en la Roja por las abiertas diferencias entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras la eliminación de Chile en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

“En la suma y la resta es duro, pero siempre pensé que uno no tiene por qué ser amigo del que está al lado. El camarín es pesadito, duro. Esos 4 años fueron muy buenos, pero sufrí mucho. Pero no por eso, sino por la falta de procesos en todo orden de cosas. Cuando le asignas una importancia desmedida a un entrenador, dónde está el poder de control y gestión en una selección? Muy poco”, explicó Ian Mac Niven.

“Lo que más me hizo ruido no fue el conflicto entre Vidal y Bravo, que tiene que ver con problemas de caracteres. En ningún minuto sentí que en la cancha no se entendieran“, zanjó quien estuviera en la ANFP entre 2017 y 2021.

Su parecer en otros líos de la “era Rueda”

Otro de los conflictos que debió enfrentar fue la determinación de los jugadores de no presentarse al amistoso ante Perú en Lima por el impacto del estallido social en 2019.

“Es una cagada grande de todos nosotros y hay que asumirlo. Es un reflejo del problema de la organización, de la falta de organización del fútbol chileno. La falta de solución por falta de procesos y poco lineamientos, cero compromiso de los clubes con la selección. El de los clubes grandes es con un interés de por medio, pero no hay una voluntad por mejorar las cosas”, confesó Mac Niven.

“No les interesa, el proyecto en el fútbol chileno es a corto plazo. Estar condicionado por el fin antes que la forma es demasiado perverso. Si las organizaciones del fútbol tuvieran un cuarto de la formalidad de la empresa privada seríamos mucho mejor”, dijo.

En ese contexto, defendió lo realizado por Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena. “Es un técnico con convicción y un tipo de liderazgo a través de la confianza, tranquilidad y buenas relaciones. Hizo un muy buen trabajo en tratar de forzar la renovación, pero cuando tienes una organización en la que sabes dónde vas es muy difícil. Era una responsabilidad que no le compete, esa es de los clubes“, argumentó Ian Mac Niven.

Universidad Católica, un ejemplo para Mac Niven

En la línea de la crítica que expuso con “Los Tenores” a la labor de los clubes nacionales, puso a Universidad Católica como un ejemplo para el desarrollo del fútbol en Chile.

“El mejor equipo de los últimos años, el que ha mostrado el mejor proyecto y organización, lo ha demostrado en la cancha (…) Esperemos que por el bien del fútbol chileno no sólo aparezca Universidad Católica, sino que algunos clubes se den cuenta de las instituciones“, apuntó el ex volante, formado en la UC en la década de los 90.

“Sufrimos el bullying de segundones, pero cuando ves un club que trabaja de una forma. Católica tiene un patrón de 40, 50 años, en que ha trabajado distinto a los clubes. Y una palabra clave es la convicción: siguieron trabajando igual a pesar de los resultados”, cerró Ian Mac Niven.