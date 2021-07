Gabriel Costa: “Cuando llegué a Colo Colo no tenía la experiencia que tengo hoy”

El delantero de Colo Colo, Gabriel Costa, habló en conferencia de prensa previo al duelo de este fin de semana entre los albos y Audax Italiano, donde intentarán bajar de la cima al conjunto de colonia.

En la instancia, el ariete se refirió a su presente futbolístico en los albos, que lo tiene como uno de los mejores jugadores del actual campeonato.

“El camino del fútbol te va generando madurez. Cuando llegué a Colo Colo no tenía la confianza ni la experiencia que hoy tengo. Me toca seguir preparándome. Me siento muy bien y creo que estoy en un nivel muy bueno”, sostuvo Costa.

En esa línea, agregó que “hoy la competencia es muy sana, pero muy fuerte, en todos los puestos. Estamos en un momento en que los entrenamientos están muy fuertes. Creo que todos nos estamos preparando por igual, a los que nos toca jugar y a los que no también. Está muy competitivo”.

Consultado sobre cómo sintió el clásico ante la UC, indicó: “Frente a Católica llegamos muy bien físicamente y mentalmente. Enfrentamos a un equipo que venía fatigado, pero no pudimos aprovechar las ocasiones frente al arco. Nos dejó un gusto amargo el empate, porque nos sentimos bien. Creo que hicimos un muy buen partido”.

Respecto a la partida de Blandi, sostuvo que “él se sigue entrenando, se sigue preparando. Lástima las lesiones que tuvo, pero en base a la información que sale, de que se va a otro equipo, yo no sé nada”.

Finalmente, Costa confesó sobre cuál es el puesto que más le acomoda en la cancha. “Hoy el profe Gustavo (Quinteros) tiene muchas variantes y precisa el 100% de todos los jugadores que les toca estar. Yo trato de hacerlo bien donde él me necesite, porque en este momento de pandemia los jugadores se fatigan más que antes, y uno tiene que estar preparado para donde le toque hacerlo bien.”