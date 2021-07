Julio Crisosto, exdelantero de la UC y Colo Colo: “No me gusta el fútbol actual, antes jugábamos por amor a la camiseta”

En la previa del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, Aldo Schiappacasse dialogó en Los Tenores Puertas Adentro con Julio Cristoso, mítico delantero que visitó la camiseta de los “Cruzados” y del “Cacique”, además de defender a la Selección chilena en distintas competiciones.

El delantero debutó profesionalmente en la UC y se mantuvo en el club precordillerano desde 1969 hasta 1973, luego, fue contratado por los albos en 1974 y se quedó en Macul hasta 1979.

“Yo llegué a Católica con 16 años y ahí ya era un clásico jugar en las juveniles contra Colo Colo, después se manifestó más cuando nos enfrentamos en Primera División”, señaló el exdelantero sobre la fuerte rivalidad entre ambos elencos.

El ya retirado futbolística fue enfático en declarar que hay muchas diferencias en el balompié desde su época en comparación con lo que ocurre hoy. “No me gusta el fútbol actual, antes jugábamos por amor a la camiseta, ahora, si no te pagan no juegas”, sostuvo.

Además, se refirió a las mal momento por el que pasó el “Cacique” la temporada pasada. Crisosto indicó que en Macul “han tenido malas decisiones para contratar a jugadores. Antes había que ser seleccionado nacional para jugar en Colo Colo, no era para todos, ahora llega cualquiera”.

El otrora atacante confesó también la gran pena en su carrera, cuando fue descartado en La Roja para competir en el Mundial de Alemania 1974, justo en uno de sus mejores momentos como jugador.

“Fue uno de los golpes más duros que he vivido en el fútbol, fue injusto, ahí hubo mano negra. Nadie del equipo comprendía el por qué me habían dejado aquí en Chile. Lo sentí mucho, incluso me retiré, no quería jugar, pero después volví y el tiempo me dio la razón. Ese mismo año que volvieron del Mundial yo salí goleador del campeonato”, declaró.

Crisosto, con autoridad por su gran trayectoria como delantero, analizó la falta de gol en el ataque de la Selección chilena. “Quizás a los jóvenes les es más cómodo jugar en otra posición en vez de enfrentar a los defensas. El centrodelantero es un puesto difícil, hay que tener aguante y bastante coraje”, comentó.