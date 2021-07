Sergio “Charly” Vásquez y la Argentina de Scaloni: “Me encanta, tiene mucha similitud con la selección en que jugué”

Hoy se cumplen 10.234 días desde que Argentina ganó por última vez un título de selecciones a nivel adulto. Fue en la Copa América de 1993 y uno de los integrantes de ese plantel, Sergio “Charly” Vásquez, conversó con Aldo Schiapacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”.

“Era un equipo muy agresivo, que le gustaba salir a jugar en todas las canchas de igual a igual. No existía tanto la táctica como existe hoy en día, era más juego de ir y venir. Había muchos más espacios de lo que hay hoy”, apuntó el ex central, que hoy, a sus 55 años, maneja ofertas para dirigir en Egipto.

Con el estilo de juego que impuso Alfio Basile para levantar el título en Ecuador, “Charly” Vásquez valoró lo exhibido por el equipo de Lionel Scaloni en Brasil.

“Me encanta, porque tiene mucha similitud con el nuestro: sale a jugar de igual a igual en cualquier cancha, sabe lo que quiere, sale a buscar el resultado en el primer tiempo y después se tira un poco atrás para salir de contragolpe”, describió el ex jugador.

“Charly” Vásquez confía en Messi

Más allá de los estilos de juego, que Lionel Messi sea el que tenga el gran desafío de por fin ganar un trofeo adulto con Argentina no inquieta a Sergio Vásquez.

“Si Messi hubiera levantado la Copa del Mundo en 2014, todo el mundo estaría diciendo que es mejor que Maradona. La gente mira por trofeos quien es el mejor del mundo, no por calidad”, señaló en otro instante de la conversación con Aldo Schiapacasse.

Incluso, descartó una “Messi-dependencia” en Argentina. “Estos chicos no dependen de nadie. Messi entra en los momentos que tiene que entrar en el juego, se sacrifica como cualquiera. Y eso hace que la selección tenga entidad propia”, sentenció.

Los recuerdos con la UC

Tras consagrarse como campeón de América, Sergio “Charly” Vásquez terminó llegando a Chile para reforzar a Universidad Católica.

“Alfonso Swett me hizo una propuesta muy linda: quería ganar la Copa Libertadores. Me dijo que quería armar un equipo súper competitivo para ganarla y eso me entusiasmó, yo nunca había jugado la Libertadores”, reconoció el trasandino.

“Lo que quedó fue la forma de entregarse uno en cada pelota, dejar hasta lo último. Eso hizo que, a la larga, la gente reconociera todo lo que hicimos”, cerró el campeón con la UC de la Copa Interamericana en 1994 y la Copa Chile en 1995.