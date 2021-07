PREVIA | Italia y España protagonizarán un partidazo por las semifinales de la Eurocopa 2020

Este martes 6 y miércoles 7 de julio se comenzarán a jugar las semifinales de la Eurocopa 2020, la que se disputa en varios países del Viejo Continente. Las selecciones de Italia y España le darán el vamos a la fiesta de los cuatro mejores del torneo en el Estadio Wembley de Londres en Inglaterra.

Recuerda que todas las alternativas de la Eurocopa 2020 las puedes seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.

Por su parte, Italia llega en las mismas condiciones de su rival. “La Nazionale” se quedó con el Grupo A del torneo gracias a los nueve puntos obtenidos tras victorias sobre Turquía (3-0), Suiza (3-0) y Gales (1-0). Con Roberto Mancini a la cabeza, el cuadro italiano es la séptima mejor selección del mundo según el ranking FIFA.

En los octavos de final se toparon con Austria y pese a que en la previa eran inmensos favoritos, necesitaron del tiempo extra para imponerse por 2-1. Federico Chiesa (95′) y Matteo Pessina (105′) anotaron los goles del encuentro para meterse en la ronda de las ocho mejores selecciones del Viejo Continente.

Ya en cuartos de final, Italia se midió en un partidazo ante Bélgica, uno de los máximos favoritos para quedarse con el torneo, y los superó por 2-1 con goles de Nicoló Barella (31′) y Lorenzo Insigne (44′). El descuento de Romelu Lukaku no bastó para intentar forzar los penales.

#Azzurri 🇮🇹

📷 Pics as the boys apply the finishing touches at #TheHive 💙

Tomorrow's game against #ESP decides who will qualify for the final 🤩 🇪🇺#VivoAzzurro #ITAESP #EURO2020 pic.twitter.com/AMGmDnUzas

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 5, 2021