¿De picado?: Gerard Piqué propuso cambiar el formato para las definiciones a penales

La eliminación de España en las semifinales de la Eurocopa tras caer por penales ante Italia despertó la “creatividad” de un ex seleccionado español, Gerard Piqué.

El central del Barcelona apeló a los datos y a través de su cuenta en Twitter explicó que “en un torneo así, no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja”.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021