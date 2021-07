Antonia Canales se mostró orgullosa tras ser nominada a los Juegos Olímpicos: “Es lo más importante que me ha pasado”

La futbolista de la Universidad Católica, Antonia Canales, no daba más de felicidad luego de ser nominada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

José Letelier se fijó en ella y ahora promete dar el todo por el todo para dejar el nombre del país lo más alto posible en la cita de los cinco anillos.

“Es un orgullo poder representar al club dentro de esta nómina de jugadoras. Es muy emocionante esto que se está logrando, ir a los Juegos Olímpicos es una de las cosas más importantes que me ha pasado. Me siento muy feliz de ir y poder representar al club”, comenzó diciendo al sitio de Cruzados.

En esa línea, añadió que “es un sueño. El esfuerzo sirve de mucho, vale cada momento en que me desperté a entrenar y todo. Hay que seguir luchando y entrenando, que esto no para”.

Consultada sobre cómo se enteró de la nómina final, Canales indicó: “Estábamos entrenando y llegó la confirmación de la nómina. El profe (Ronnie Radonich) la comentó al frente de todas. Hubo muchas felicitaciones y alegría por parte de mis compañeras, incluso un malteo. Puras buenas vibras, me hicieron sentir super bien y contenta”.

Esta nominación es fruto de tu gran nivel en la UC, donde has tenido grandes actuaciones, ¿cuál ha sido la clave?

“Nunca he parado de entrenar, trabajar y esforzarme mucho. Lo que más me ha gustado es sacar buenos resultados para mí y para el equipo, hay que seguir así”, sostuvo.

Y en lo grupal, junto a la UC el gran objetivo es meterse entre los ocho mejores y disputar el Play Offs, ¿crees que están cerca?

“Seguimos trabajando y mejorando para lograr ese objetivo. Estamos bien posicionadas, pero no hay que relajarse, porque se viene una segunda rueda complicada, con rivales fuertes que se siguen preparando y mejorando”.