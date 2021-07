“Ahora lloraremos de felicidad”: la emocionante frase de la madre de Nicolás Castillo tras el regreso de su hijo a las canchas

Muchísimos meses tuvieron que pasar para volver a ver a Nicolás Castillo dentro de una cancha de fútbol. El delantero se sometió a diversas operaciones por un largo tiempo y mientras se recuperaba, fueron muchas las voces que hablaban que no podría jugar nunca más.

Sin embargo, el delantero está de vuelta y participó algunos minutos en el partido amistoso entre su equipo, el América, y el Santos Laguna de México.

“INOLVIDABLE. Todas las noches soñaba con este momento y llegó. NUNCA DEJEN DE LUCHAR POR SUS SUEÑOS“, lanzó Castillo después que finalizara el compromiso.

Además de lo anterior, “Nico” compartió múltiples mensajes de felicitaciones que le dejaron sus cercanos y algunos seguidores, aunque el más emocionante fue el que le escribió su madre.

El delantero decidió compartir la conversación que tuvo con su progenitora por medio de su cuenta de Instagram, donde ella le mandó un mensaje muy especial.

“Ya habrá tiempo para abrazarnos, y lo que ayer nos hizo llorar, a partir de hoy serán historias de vida para contar. Ya no lloraremos de pena o dolor, lo haremos de felicidad”, le comenzó diciendo.

Tras ello, añadió: “Mucha fe en Dios y en todos los que de una u otra forma ayudaron para que esta vuelta de la vida nos diera la felicidad de verte. Nuevamente feliz, disfrutando de lo que amas, y siempre te he dicho que me gusta verte bien, feliz y luchando por todos tus sueños. A pesar de las adversidades me llena de orgullo (…) Te amo mi niño bello, los milagros existen y los sueños se hacen más fuertes“.

Finalmente, Castillo cerró la charla con un “Te amo con toda mi alma, mamá”.