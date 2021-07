“Pudimos hacer más goles”: Gustavo Quinteros no quedó del todo conforme tras el sólido triunfo de Colo Colo sobre Deportes La Serena

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, analizó lo que fue el triunfo por 3-1 sobre Deportes La Serena por Copa Chile, que los dejó con la primera opción de instalarse en los cuartos de final del certamen criollo.

En conferencia de prensa posterior al cotejo, el estratego dijo haber quedado con gusto a poco, debido a la gran cantidad de goles que se perdieron sus pupilos.

“Me voy conforme, a pesar de que al tener que cumplir minutos de juveniles hicimos muchos cambios en la estructura y el sistema (…) me gustó mucho el comienzo del primer tiempo y del segundo, cuando marcamos dos goles seguidos. Me gustó como se jugó. Los cambios desacomodan un poco, pero tuvimos pocas situaciones en contra. No veníamos compitiendo y fuimos justos ganadores. Pudimos hacer más goles“.

En esa línea, el DT habló sobre el sistema de juego empleado frente a los papayeros, con Leonardo Gil más adelantando en la cancha. “Eso depende también del rival. Si podemos asistir a Gil ganando espaldas es importante, si no lo retrasamos porque filtra bien los pases y así ganan los extremos”, sostuvo.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para el refuerzo en delantera que esperan concretar a la brevedad en Blanco y Negro. “Cuando se abra la ventana queremos fortalecer la línea ofensiva. Así cerraríamos el plantel para toda la temporada. Ojalá se pueda, hay que ver si es jugador nacional o extranjero. No tenemos cupo ahora, habrá que ver si se puede. Si no, pelearemos con los jugadores que tenemos, que son muy buenos”, cerró.