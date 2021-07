Leonardo Gil tras la victoria de Colo Colo en Copa Chile: “Pese a la diferencia de gol no debemos confiarnos”

Este jueves por la tarde, Colo Colo fue una ingrata visita para Deportes La Serena por la ida de octavos de final de la Copa Chile 2021. Fue victoria del “popular” por 3-1 con una gran actuación en el mediocampo de Leonardo Gil.

El “colorado” fue una de las buenas figuras en el equipo que dirige Gustavo Quinteros y tras el encuentro enfrentó el micrófono de TNT Sports para comentar que “hicimos un gran partido pese a que estuvimos mucho tiempo sin jugar”, partió diciendo.

“En el primer tiempo nos encontramos con el gol, después nos igualaron de pelota parada, pero en el transcurso del partido pateamos al arco, manejamos las acciones, creo que somos justos ganadores“, complementó el volante de Colo Colo respecto al duelo ante Deportes La Serena.

Pese a lo expresivo del marcador, Gil llamó a no confiarse de cara a la revancha: “hay que pensar en el Torneo Nacional, pero en los objetivos cortos tenemos este torneo y es importantísimo. Esto aún no termina, recién empieza, tenemos la revancha y pese a la diferencia de gol, no debemos confiarnos“, sostuvo.

Selección Chilena

El volante, quien estuvo convocado para los microciclos de la Selección Chilena de Fútbol en la previa de la Copa América, tuvo palabras para La Roja en cuanto a no haber sido nominado por Martín Lasarte para el torneo.

“Tenía la intención de poder ir, era un sueño pero ya con haber estado sé que debo seguir mejorando, el camino es largo, debo seguir demostrando en el club para poder estar en una próxima convocatoria”, indicó el mediocampista respecto a la Selección Chilena.