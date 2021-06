Marcelo Ríos: “Por qué a la gente le gusta mostrar las cosas que tiene, en mi caso es porque me siento orgulloso de poder tener lo que me gusta”

El extenista chileno Marcelo Ríos lanzó un particular mensaje en su cuenta de Instagram durante este viernes, con el fin de mostrar su nuevo vehículo deportivo que adicionó a su selección.

por medio de la red social, el “Chino” sorprendió a todos con sus dichos, con los cuales después se llenó de mensajes por parte de sus seguidores.

“Por qué a la gente le gusta mostrar las cosas que tiene, en mi caso es porque me siento orgulloso de poder tener las cosas que me gustan (autos)“, comenzó diciendo el ex número uno del mundo.

En esa línea, añadió que “gracias al esfuerzo que pongo todo los días en las cosas que hago, pero es muy común y a veces molesta“.