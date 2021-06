UEFA eliminará el gol de visitante en las competiciones a contar de la próxima temporada

Un gran cambio en las competiciones europeas, tanto masculinas, femeninas y juveniles, anunció durante esta jornada la UEFA, ya que desde la temporada 2021/2022 se eliminará el gol de visitante.

Esto quiere decir que, cuando una llave termine igualada en el resultado, los goles marcados fuera de casa no influirán en el resultado final, por lo que se jugará el tiempo extra, y si la paridad continua, se definirá todo desde los penales.

“Siguiendo la recomendación del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA y del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado hoy una propuesta para eliminar la llamada regla de los goles a domicilio de todas las competiciones de clubes de la UEFA (masculinos, femeninos y juveniles) a partir de la fase de clasificación. fases de las competiciones 2021/22″, señaló la UEFA en un comunicado.

En tanto, el presidente del organismo Aleksander Ceferin indicó que “es justo decir que la ventaja de jugar en casa hoy en día ya no es tan importante como antes“.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021