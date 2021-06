Plantel de España tras igualar ante Polonia por la Eurocopa: “Estamos jodidos”

El delantero de la selección española, Álvaro Morata, se lamentó luego de la igualdad de su escuadra 1-1 ante Polonia, que los dejó sumamente complicados en su lucha por alcanzar los octavos de final de la Eurocopa.

“Mi gol no importa, siempre quiero ganar y no lo hemos conseguido. Si me tengo que fijar ahora en lo que dice la gente… Que digan lo que quieran, estamos en un país en el que opinar es fácil y gratis“, lanzó el ariete tras el duelo.

Tras ello, aseguró que lucharán hasta el último para clasificar: “Nos queda todavía una final para estar en octavos”, lanzó.

Por su parte, el capitán en reemplazo de Sergio Busquets, Jordi Alba, manifestó que “estamos jodidos. Lo hemos intentado hasta el final, pero nos ha faltado un poco de suerte”.

En esa línea, terminó diciendo que “estamos trabajando bien y hay que seguir creyendo en lo que hacemos; si ganamos el tercer partido estaremos dentro de la próxima ronda”.