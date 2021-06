Scaloni se acordó de Chile después que Argentina derrotara a Uruguay en Copa América: “Presionamos mal y nos llegaron dos veces al arco”

El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa tras el triunfo de su escuadra por la cuenta mínima sobre Uruguay, en duelo que fue válido por la segunda jornada del Grupo A de Copa América.

“En los partidos anteriores Argentina mereció ganar, por cosas chiquitas nos quedamos con empates que no merecíamos. Hoy el equipo dio ese plus de rabia más que todo para que no te conviertan. Para cuando vas ganando, soportar los ataques del rival e intentar hacer daño cuando se podía. Estuvimos bien en las dos fases”, comenzó diciendo el estratego.

Tras ello, se acordó del partido ante la Roja en Río de Janeiro: “El equipo presionó mal en dos jugadas con Chile y nos llegaron al arco. Cuando no se puede presionar, el equipo tiene que estar junto para recuperar la pelota. Y si no se puede, porque el rival también juega, hay que soportar hasta volver a tenerla”.

A su vez, Scaloni aseguró que esta no fue la mejor victoria de su ciclo al mando de la albiceleste.

“Hemos conseguido otras muy buenas (…) nos deja tranquilos que ante estos delanteros y jugadores de Uruguay el equipo haya estado muy serio”, sostuvo.

Finalmente, el DT trasandino confesó que paró el equipo solo pensando en cómo jugaban los charrúas. “Nos decidimos por estos chicos pensando en Uruguay y que en menos de tres días lo haremos contra Paraguay, había que darles descanso a algunos. Más allá de que unos hayan jugado más o menos, todos están para jugar. Me pone muy contento el rendimiento de los que jugaron”, cerró.