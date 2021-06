Neymar rompió en llanto tras goleada de Brasil sobre Perú: “Fueron dos años muy complicados”

Brasil es uno de los candidatos fijos a llevarse la Copa América luego de vapulear a Perú por 4-0, quedando como el líder absoluto del Grupo B.

Los goles de la jornada fueron obra de Alex Sandro, Everton Ribeiro, Richarlison y Neymar, donde este último alcanzó su anotación número 68 con la “Verdeamarela”, quedando a 9 dianas de igualar la marca goleadora de Pelé.

Por ello, Neymar rompió en llanto tras el compromiso, asegurando que es un honor estar en la historia de la selección, y sostuvo que los últimos dos años han sido difíciles para él. “Para mí es un gran honor ser parte de la historia de la selección brasileña. Para ser sincero, mi sueño fue jugar por la selección, pero nunca pensé en llegar a esos números. Estoy emocionado porque pasé por muchas cosas”, señaló.

“Fueron dos años muy complicados y esos números no son nada comparados con la felicidad de jugar para Brasil y representar a mi país y a mi familia en momentos muy difíciles para el mundo entero”, aseguró Neymar.

Asimismo, el exBarcelona se refirió a la polémica organización de la Copa América en Brasil y sobre la decisión del plantel. “Llegamos sin saber lo que pasaría, sin saber si habría o no Copa América. Nunca le diremos que no a la selección nacional. Yo nunca le diré que no al país. Creo que estar en desacuerdo o tener una opinión diferente merece el respeto de los demás. Fue complicado, difícil”, sentenció Neymar.

Ahora, Brasil deberá mentalizarse en Colombia, su próximo rival en el torneo más antiguo del mundo, duelo programado para el próximo miércoles 23 de junio.