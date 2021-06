¿Qué pasará finalmente con la Supercopa chilena 2021?

Mucho se ha especulado sobre lo que pasará finalmente con la Supercopa 2021, pero lo cierto es que la definición de este trofeo aún está en el aire, considerando que la Copa Chile 2020 no se disputó.

La pandemia ha llevado a la recalendarización de los diferentes torneos de todas las divisiones del fútbol chileno y eso ha generado un reacomodo de los equipos para el correcto desarrollo de la competencia.

Eso llevó, por ejemplo, a que la Supercopa 2020 se disputara en marzo de este año, un duelo que enfrentó a Universidad Católica, como campeón del torneo 2019 y a Colo Colo como monarca de la Copa Chile 2019, resultando Los Cruzados vencedores por 4 goles a 2.

Tras ese encuentro, el torneo 2021 se reanudó y ya durante el mes de junio se comenzó a disputar la Copa Chile 2021, quedando una definición en el aire, la Supercopa 2021.

Esta final, que se debería jugar entre el campeón del torneo 2020 y el equipo triunfante de la Copa Chile 2020, no se ha programado, esto porque la Copa Chile 2020 no se disputó, por lo tanto Universidad Católica (campeón del torneo chileno 2020) no tiene rival designado para este encuentro.

En la ANFP saben que este duelo deberá disputarse en algún momento, la duda es ¿Cuándo y quienes jugarán este encuentro?

Según información de ADN Deportes, a las dependencias de Quilín llegó una propuesta que está en evaluación, la cual sería enfrentar a Universidad Católica (campeón 2020) contra quien resulte subcampeón de la Copa Chile 2021.

En el ente máximo del fútbol chileno están estudiando la idea para poder resolver que sucederá con este trofeo que se viene disputando desde el año 2013.