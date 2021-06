Brandon Cortés: “A medida que sume minutos voy a llegar a mi mejor nivel”

Recién en el último partido de Universidad de Chile, en el que los azules igualaron ante Palestino en La Cisterna, Brandon Cortés tuvo su estreno como titular tras arribar en noviembre a la U.

198 minutos (194 entre Torneo Nacional 2020 y 2021, más cuatro en la Copa Libertadores), es lo que se ha podido ver en cancha al exBoca Juniors, quien se convirtió en jugador del chuncho en noviembre pasado, con un vínculo hasta el 31 de diciembre del presente año. A pesar de que fueron pocas, tuvo alguna aparición en el primer equipo xeneize y jugó en las selecciones menores de Argentina, además de alguna convocatoria a la juvenil de Chile.

Hijo de padres chilenos, Brandon no ha podido conocer mayormente el país, a pesar de tener familiares en la Población Pablo De Rokha en la comuna de La Pintana, porque la pandemia ha complicado bastante esa arista y también como extraña a sus padres y hermanos. En conversación con ADN Deportes, el futbolista se sinceró en relación con varias aristas.

“Chile me parece lindo, pero no tuve mucho la posibilidad de conocer, todo muy restringido. Es difícil estar lejos de la familia, difícil no poder verlos, compartir una comida, pero acá estoy con mi novia quien es quien me acompaña”, comentó el volante azul.

📸 El retorno a los entrenamientos del Primer Equipo Masculino 💪#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/uaeGHnv0zi — Universidad de Chile (@udechile) June 9, 2021

Respecto a la cancha misma, el nacido en el Barrio de Barracas en Buenos Aires no ha tenido la regularidad esperada en los universitarios, pero él está al tanto de aquello y espera que con el cambio de entrenador, las posibilidades crezcan. Es por eso, que la ilusión se acrecienta de cara a estos seis meses que restan para el fin de la temporada y que los hinchas azules puedan verlo más en cancha.

“No tuve la regularidad que esperaba. Esto del cambio del técnico y todo eso que se viene, me tiene tranquilo. Me faltó más continuidad, pero a medida que vaya sumando minutos voy a llegar a mi mejor nivel”, confía el “11” de los azules.

Sobre su real posición, Cortés explicó que la de creador es la que mejor se siente. “Me siento más cómodo jugando de enganche, de mediapunta sería y la verdad es que me acomoda mucho jugar con Larrivey, pivotea bien y tiene buena descarga”, aseguró.

Además, tuvo palabras para su titularidad del sábado pasado y espera que esa senda continúe. “Me sentí bien, tranquilo. Venía trabajando para que me diese esa oportunidad. Lástima que no nos pudimos quedar con los tres puntos, creo que merecimos más”, cerró Brandon.

Finalmente, reconoció la responsabilidad, pero a su vez la distinción de portar la número 11, la misma de Leonel Sánchez y Marcelo Salas esperando dejar un marca en los azules, tal como lo hicieron esos dos históricos.