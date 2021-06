Carlos Tevez se despidió de Boca Juniors: “No tengo nada más para dar, como jugador lo di todo”

A sus 37 años, Carlos Tevez pasa por una fuerte crisis personal. El pasado 21 de febrero, su papá Segundo Tévez murió producto de distintas enfermedades de base en el contexto de la pandemia del covid-19, lo que causó un profundo pesar en el “Apache”. Ahora es el turno de hacer un duelo apropiado y, para ello, debió dejar Boca Juniors, pese a contar con las condiciones físicas. No así mentales, según sus palabras.

La Bombonera albergó la conferencia de prensa definitiva del ídolo “Xeneize”, en la que también participó el presidente del club, Jorge Amor Ameal. La partida de Tevez ya estaba consignada en los medios locales e internacionales, pero sólo faltaba su palabra.

“El mejor club del mundo”

“Anoté un par de cosas que quiero comunicarle a la gente. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Acá estoy. Es muy difícil hablar”, comenzó diciendo el mítico delantero.

Y continuó: “No voy a seguir en el club. No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión”.

Luego, Carlitos Tevez expuso sus razones para no continuar con los “azul y oro”. “No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz. Boca siempre me necesitó al 120 por ciento y mentalmente no estoy preparado para darle eso. Boca es el mejor club del mundo. Mi papá, mis hermanos, mi mamá y mi mujer son de Boca. Por eso mi decisión es pura y exclusivamente mía. Es la verdad de mi decisión. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo”.

"NO TENGO MÁS NADA PARA DAR" Carlitos Tevez y su anuncio en conferencia. "Pensé que nunca iba a llegar este momento pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club. Si vuelvo a jugar, no será en #Boca". pic.twitter.com/moq0pj3XWN — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

Sangre azul y amarilla

El “Apache” reveló que “yo, mentalmente, no estoy en condiciones para darlo. La verdad es que no tuve tiempo de hacer el duelo de mi padre. Ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca. Quiero agradecerle a la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros, a toda la gente del club que trabaja”.

Y recordó a los dos hombres más importantes de su carrera: su padre y Diego Armando Maradona: “El recuerdo más lindo que puedo tener es la última vez que nos vimos, cuando fuimos campeones. No hay nada más lindo que esa imagen. La última ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón. La última vez que vi llorar a mi papá de alegría”.

“Desde que nací, nacimos de Boca y vamos a morir de Boca. Como dije, no hay nada más lindo. No necesito más nada para ser feliz. No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Mi sangre no es roja, siempre va a ser azul y amarilla“, expresó el goleador, entre lágrimas.

En tanto, Ameal afirmó que “me enteré de esto anoche, que hablé con Carlitos y Román. Para nosotros, es un orgullo. No quisiéramos que se vaya. Queríamos que siga jugando. Los motivos que él me dio me parecieron correctos. Sé que habló con Román por una hora. Queremos que Carlitos tome vacaciones y venga a trabajar al club con nosotros. Para nosotros el ‘nunca más’ con Carlitos no existe“.