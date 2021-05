Pep Guardiola se mostró orgulloso pese a perder la final de Champions con el City: “Pocos reproches tengo”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, elogió el esfuerzo de sus futbolistas durante la final de la Champions League frente al Chelsea, donde terminaron cayendo por la cuenta mínima en Portugal.

“Ha sido un momento excepcional y estoy triste por haber perdido. Hemos tenido grandes ocasiones, la de Sterling, la de Phil Foden.. Y en la segunda hemos sido más constantes”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, el español agregó: “Competimos muy bien en nuestra primera vez aquí. Ahora debemos prepararnos para volver“.

“Ha sido un partido muy igualado. Hemos llegado varias veces para empujar el balón y en la segunda el rival no ha salido del área. Hemos competido muy bien con un equipo muy fuerte. Me quedo con eso. No tengo nada que reprochar“, añadió Guardiola.

Finalmente, el DT cerró diciendo que “hay equipos maravillosos que la han ganado cuatro o cinco veces en esta competición. Para nosotros es muy difícil. Hemos llegado aquí y pocos reproches tengo. Era nuestra primera vez. No han tenido más juego. Hemos tenido problemas con las pérdidas y todo eso dice mucho de como lo hemos hecho”.