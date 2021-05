La cruda confesión de Maximiliano Falcón: “Estuve a punto de morir”

En una entrevista que dejó boquiabiertos a muchos, Maximiliano Falcón se refirió en TNT Sports sobre las múltiples dificultades que ha tenido que pasar en su vida, incluso, problemas que lo han tenido al borde de la muerte.

El nuevo ídolo de Colo Colo -que en el último partido ante Huachipato fue relegado al banco de suplentes- se sinceró sobre su pasado, donde asegura haberlo pasado sumamente mal.

“Hace un año y poquito que fui a Paysandú y ya todo lo que era verde, donde jugábamos, hicieron un par de construcciones. Eso te amarga un poco y da un poco de nostalgia acordarse. Es un pueblo que no tiene más de 60 o 70 mil personas. Se respira otro aire, es más tranquilo. En Santiago y Montevideo, que son capitales, hay mucha más gente y mucho más ruido. Para salir de la rutina, es un lugar lindo. Se extraña Uruguay, pero la contingencia ha complicado un poco las cosas“, comenzó diciendo el “Peluca” cuando le mostraron imágenes de su infancia.

En esa línea, Maximiliano Falcón agregó que “a los 12 años dejé el estudio, tuve que hacerlo porque mi mamá salía con un muchacho que era albañil y pude trabajar con él y poder llevar algo a la casa porque estaba muy complicado el tema. Se pasó muy mal. Todo lo que me está pasando se ve reflejado en el pasado. Es muy lindo recordar de dónde uno viene para saber adónde va”.

Finalmente, el defensor del Cacique hizo un crudo relato sobre un suceso que lo tuvo muy cerca de la muerte.

“Tuve una punción al pulmón, me entró agua. Estuve medio grave ahí, estuve a punto de morir, sí, pero fue más chico. Años después me agarró el padre de un compañero en una moto y me iba a dejar. Iba apoyado en los pies digamos en el posa pies. Y soy tan boludo que vi que no había posa pie y el rayo de la moto me agarró el talón y me sacó un pedazo de carne así más o menos. Estuve como siete u ocho meses para apoyar el pie y pensé que no iba a jugar más al fútbol. Pero lo del pulmón fue mucho más chico”, cerró.