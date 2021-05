Iván Morales y la responsabilidad de ser el 9 de Colo Colo tras la salida de Paredes: “No me pesa la mochila, aprendí mucho de él”

El pasado domingo, Colo Colo fue más eficaz y certero que Huachipato en Talcahuano y lo derrotó por 2-0, triunfo que le sirvió al “cacique” para trepar a lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Nacional.

Uno de los goles del “popular” lo anotó Iván Morales. El delantero titular de Gustavo Quinteros comentó las expectativas que tiene en Colo Colo: “lo único que quiero es seguir jugando, disputar la mayor cantidad de partidos, ser el 9 titular todo el año y hacer la mayor cantidad de goles”, dijo en conversación con En Cancha.

“En lo grupal, me encantaría salir campeón, lo merecemos. Es un grupo muy bueno y si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, podemos pelear el título, eso es lo que anhelamos todos y lo que quiero yo, personalmente”, agregó el joven delantero.

Respecto a la mochila de ser el 9 de Colo Colo tras la salida de Esteban Paredes, Morales se mostró tranquilo “a Esteban nadie lo va poder reemplazar por todo lo que es y todo lo que hizo por el club y la verdad esa no es mi idea, yo solo quiero hacer las cosas bien”, sostuvo.

“Obviamente sabemos que Esteban es un gran jugador, pero yo estoy lo mío y espero seguir así. A mí no me pesa la mochila, aprendí mucho de él, lo tuve varios años de compañero y me sirvió bastante para la carrera que estoy haciendo”, cerró el ariete de Colo Colo.