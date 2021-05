Desde Europa aseguran que Barcelona llegó a un acuerdo con Sergio Agüero

Mucho se ha especulado sobre el futuro del delantero argentino Sergio Agüero, luego de que este anunciara su salida del Manchester City para final de temporada.

Conocido por todos es su deseo de poder fichar en el Barcelona y hacer dupla con Lionel Messi, y al parecer la escuadra “Culé” sería su próximo paradero.

Esto porque el periodista de Sky Sports Italia, Fabrizio Romano, aseguró que ambas partes llegaron a un acuerdo y el “Kun” sería jugador “Blaugrana” hasta el 2023. Además, el trasandino recibiría una bonificación en caso de ganar la Champions League.

Recordemos que desde España consignaron que Agüero habría aceptado una considerable disminución en su salario, acordando recibir 5 millones de euros por temporada.

Pero el exIndependiente no sería la única incorporación que piensa el Barcelona, ya que también estarían detrás del atacante Memphis Depay.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB

More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2021