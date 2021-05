Cristián Álvarez recordó la vez que tuvo que jugar al arco y le tapó un penal a Pedro “Heidi” González

Un inédito partido se jugará a las 20:00 horas de este miércoles por Copa Libertadores, donde Independiente Santa Fe visitará a un mermado River Plate, el cual tendrá como arquero al volante Enzo Pérez, puesto que los porteros del club están afectados por la pandemia del covid-19.

Por ello, Los Tenores se contactaron con un jugador nacional que tuvo que dejar su puesto para atajar (con éxito) y que es recordado con cariño en la precordillera: El exdefensor y capitán cruzado Cristián Álvarez.

El “Huaso” tuvo que ponerse bajo los tres palos en el Clásico Universitario del Torneo de Clausura 2002, instancia en a que le tapó un penal a Pedro “Heidi” González, decretando un memorable empate 1-1.

“Todo lo que hace el arquero tiene su trabajo, técnica, momento. Entender mucho el juego y ver cómo se para la defensa”, sostuvo Álvarez en Los Tenores.

En esa línea, añadió: “Yo estuve viendo cómo atajaba Enzo Pérez en un entrenamiento y claro que le faltan muchas cosas. No es lo mismo entrar por unos minutos a que lo haga durante todo el partido.

“Yo creo que Enzo se va a complicar mucho, pero también es un muy buen desafío para el jugador. Me parece increíble. Él no tendrá miedo de estar donde está (…) A mí siempre me gustó el arco. Incluso mi papá me llevaba a entrenar a las cadetes de Palestino. El que se atreve a ponerse en el arco en algún partido, es porque le gusta y algo sabe”.

¿El penal famoso al Heidi González? “Esas cosas nunca se preparan. Llegó el momento y dije yo me coloco. Fue un penal blandito, pero tuve la suerte de adivinarle el lugar. Fue solo intuición, ya que nunca me preparé ni vi algún video”, cerró.