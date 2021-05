Maximiliano Falcón sueña con jugar a estadio lleno en el Monumental: “Sería hermoso y lo espero con ansias”

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, habló en conferencia de prensa antes del cotejo frente a Huachipato de este domingo en el Estadio Monumental.

En la instancia, el uruguayo se refirió sobre cómo sería para él jugar con público en el recinto de Pedreros.

“He visto videos y es algo emocionante poder volver a ver gente en el estadio, no solo por nosotros, sino por los hinchas que hace más de un año no van al estadio. Ha sido largo, duro y Colo Colo con gente en el Monumental sería hermoso. Espero con ansias jugar con gente y disfrutarlo de esa manera”, comenzó diciendo el charrúa.

En esa línea, Falcón agregó: “Con el tema del virus me ha sorprendido la cantidad de vacunados, es un buen trabajo el que están haciendo. Yo creo que en un tiempo más se podría tener gente con protocolos. No soy médico y no entiendo mucho en ese tema, pero cuando los expertos digan el momento justo no creo que tendrían problemas de entrar”.

Finalmente, el defensor de los albos tuvo palabras sobre el compromiso ante los acereros por el Campeonato Nacional. “Huachipato hace un buen trabajo y juega bien. Como todos tiene sus debilidades, todos los partidos cuestan y será un rival duro. Van a ser tres puntos importantes y nos estamos preparando para ese partido y hacer daño con nuestros jugadores arriba que lo vienen haciendo de buena manera”, señaló.