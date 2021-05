¿Inter o Marsella? Arturo Vidal se refirió a su futuro en Europa y no le cerró la puerta a volver a Sudamérica en el corto plazo

A pesar de las constantes lesiones y de ir alternando en el equipo titular, Arturo Vidal consiguió su noveno título en 10 años, tras coronarse campeón de la Serie A con el Inter de Milán.

No obstante, su futuro parece una nebulosa, ya que desde Italia afirman que el “King” podría ser transferido en junio, apuntando al Olympique de Marsella, donde dirige Jorge Sampaoli, como su posible próximo club.

En una entrevista exclusiva para TNT Sports Chile, Vidal se refirió a su cercanía con Sampaoli y cómo lo marcó en su carrera. “Significa mucho en mi carrera, es de las personas importantes que tengo en el fútbol, me hizo ser campeón con mi selección, me hizo crecer como persona, como jugador. También es muy directo y eso se agradece”, señaló.

“Tipos como él, Conte, Ancelotti me han ayudado, pero con Sampaoli fue muy lindo. Además nos llevó a ganar una Copa América, marca para toda la vida“, agregó.

Además, aseguró que con el casildense “tenemos buena comunicación, él respeta mucho donde estoy y yo también. Hablar de ir a su equipo es difícil, esto se respeta, respeto mucho al Inter, también lo que él hace en Marsella pero yo estoy bien, salí campeón, no puedo pensar ahora en otras cosas“.

Ya de lleno en el tema sobre su futuro, el “King” afirmó que sigue concentrado en recuperarse al 100% físicamente, pero dejó abierta la opción de analizar ofertas durante sus vacaciones. “Me concentro en volver, estar al ciento por ciento en Inter, en la selección y en las vacaciones uno habla con el representante y ve opciones. Pero estoy cómodo, feliz“, sostuvo.

Asimismo, no le cerró la puerta a un retorno a Sudamérica en el corto plazo. “Voy a jugar acá, voy a estar en Europa en equipos peleando por cosas importantes: Champions y títulos. Si no es así, voy a volver. Tengo muchos sueños”, manifestó.

Arturo Vidal no vería con malos ojos recalar en Boca Juniors, Flamengo o el América de México, pero el volante nacional dejó en claro que sí o sí volverá en algún momento a Colo Colo. “No hay duda que tengo que jugar en Colo Colo“, reiteró.

Finalmente, hizo una dura crítica a los técnicos del medio local, aseverando que estos no apuestan por los juveniles, y volvió a felicitar el modelo de Universidad Católica. “Todos estos años, los jugadores jóvenes tienen que jugar por una regla en Primera División y no debería ser así. Los entrenadores que están no se la juegan por los juveniles”, explicó el “King”

“Lo dije, Católica da gusto ver los jugadores que saca. Colo Colo tiene jugadores increíbles y no juegan, no sé por qué. No me meto en eso, yo solo apoyo. Pero en Rodelindo estamos viendo mucho talento que se está perdiendo”, sentenció.