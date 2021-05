Claudio Borghi muy sentido por palabras que le lanzó Ángelo Henríquez: “Me duele”

Durante una transmisión del programa “Todo somos Técnicos” de TNT Sport, Claudio Borghi aseguró que Ángelo Henríquez se lesionó solo durante el último partido de la U, hecho que provocó la molestia del delantero azul.

Por medio de sus redes sociales, el ariete laico publicó la foto de la falta en aquel cotejo con un irónico mensaje: “Para los que creen que me lesioné solo… Todo balón, Bichi”.

Tras enterarse de este mensaje, el “Bichi” nos e guardó nada. “Ángelo Henríquez se refirió a mí con ironía, quizás, porque hice el partido de la U, porque yo dije que se lesionó solo. La verdad que si alguien le pegó, no lo vi. Si tiene dudas, no es tan difícil conseguir mi teléfono y decir ‘Gordo, te equivocaste acá’”, lanzó.

En esa línea, el ex DT de Colo Colo cerró diciendo que “voy a hacer una confesión. Hablé con él cuando estuvo desechado de Universidad de Chile por un entrenador que no lo quería y lo trataron muy mal. En aquel momento traté de darle confianza y después hizo una carrera bastante interesante. Me duele, porque siempre digo que es un buen chico. Me gustaría que alguna vez alguien me llamara y diga ‘Gordo, te agradezco por hablar bien de mí’. No tengo motivos para hablar mal de la gente“.