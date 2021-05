José María Buljubasich: “Hasta que la Conmebol no genere un fair play financiero es muy difícil competir”

Una difícil participación han tenido los equipos chilenos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, siendo Huachipato uno de los más regulares a nivel internacional en la presente temporada.

Sobre esta situación se refirió el gerente deportivo de Universidad Católica José María Buljubasich, quien puntualizó que la Conmebol debe instaurar un fair play financiero.

“Hasta que la Conmebol no genere un fair play financiero es muy difícil competir. En Chile se critica mucho a las sociedades anónimas, pero en toda Sudamérica no debe haber un país que pague todo al día como se hace en Chile. Hasta que no se genere un fair play financiero muy estricto, lo veo difícil“, señaló para El Mercurio.

Además agregó que “hacer una buena Libertadores es llegar a octavos, a cuartos, pero yo prefiero ser campeón (local) antes que eso. Lógico. Nosotros a nivel local jugamos con clubes leales, pero a nivel internacional no es leal porque hay equipos que hipotecan el club con el objetivo de ganarla”.

En la misma línea, el dueño de Unión La Calera, Ricardo Pini, recomendó aumentar la cantidad de partidos y quitar la norma que limita la contratación de jugadores extranjeros. “Lo primero es generar condiciones para que haya más partidos, y mejores jugadores, porque mejoraría la competitividad. Mejores futbolistas con un proyecto fuerte en la formación, sobre todo de docentes y técnicos, para en cinco años tener más calidad”, sostuvo,

“Y para resolver el tema más urgente, liberaría el cupo de extranjeros como lo hizo México, así habría más competitividad interna“, sentenció.