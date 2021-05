Diego Cuéllar, delantero de Lautaro de Buin, en “Los Tenores”: “Los dobles contratos son muy habituales y se han usado por mucho tiempo en el fútbol chileno”

Como un balde de agua fría cayó en el plantel de Lautaro de Buin el fallo dela Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que resolvió expulsar a Lautaro de Buin por un supuesto uso de dobles contratos, dura determinación ante la que el club de la Provincia del Maipo tiene cinco días hábiles para apelar.

Y el delantero del “Toqui”, Diego Cuéllar, conversó este miércoles 5 de mayo con “Los Tenores” para entregar su versión y cómo éstán él y sus compañeros de cara a una decisión que los deja en el aire y sin saber si podrán jugar este año, tal como no lo han hecho hasta ahora pues estaban suspendidos tras ganar el título de la Segunda División, lo que les habilitaba para debutar en 2021 en la Primera B.

“Recibimos esta mala noticia luego del entrenamiento de hoy, cuando todos íbamos ya camino a nuestras casas. Esperábamos poder jugar, y salió todo lo contrario. Una expulsión es algo gravísimo, pero lo de los dobles contratos es muy habitual y se han usado por mucho tiempo en el fútbol chileno”, dijo el atacante.

“Esto siempre ha ocurrido, a todos nos ha pasado en otros clubes, y lo saben tanto la ANFP como el Sifup. Es una práctica recurrente y yo no tengo problemas en declarar ala respecto, pues no es una reponsabilidad de los jugadores, que somos los que a la larga terminamos perdiendo… En la Segunda hay un tope de quince millones de pesos mensuales para pagar una plantilla, pero con ese dinero no se piede competir, lo que explica los dobles contratos. Con 400 mil pesos no se vive hoy. ¿O creen que en Fernández Vial, que tanto ha reclamado contra nosotros y ni siquiera podrá jugar en Primera B si nos llegan a sacar de manera definitiva, le pagan “400 lucas” a Arturo Sanhueza?”, añadió el futbolista.

Diego Cuéllar precisó que “esto es muy frustrate para mí y todo el equipo de Lautaro de Buin, pues por líos dirigenciales todo lo que se hizo en cancha el año quedó enn nada… Hay dolor y molestia, una mezcla de sentimientos, y esperamos que se llegue a una solución dentro de las pocas posibilidades que tenemos”.

Respecto de las acusaciones de supuestos arreglos de algunos partidos, el delantero precisó que “cada partido fue muy peleado, hasta el final fue todo duro… Se habla mal del club y eso duele y daña el trabajo de toda la temporada… A mí nunca me ofrecieron ni he visto que se ofrezca dinero por perder. Otra cosa es un incentivo para ganar, que es nuestra tarea y ante lo que no veo un daño. Al Sifup (que denunció la situación de los dobles contratos en Lautaro de Buin, lo que gatilló las acciones de la ANFP), siempre le dijimos que iban a afectar a treenta familias, y a la larga eso pasó”.