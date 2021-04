Arranca una nueva versión: Este fin de semana comenzará el Torneo Femenino de Fútbol

Este sábado 1 de mayo iniciará una nueva versión del Campeonato Femenino, el cual tendrá dos partidos, mientras que el resto de la fecha se jugará el domingo.

La subgerente del Fútbol Femenino, Constanza Minoletti, aseguró que “nos hemos preparado con los clubes desde hace un tiempo. Entregamos a cada uno de los 16 clubes participantes kits sanitarios, y estamos testeando semanalmente para prevenir cualquier contagio o brote. Estamos convencidos de que podemos tener un campeonato tan exitoso como el Transición 2020, tanto en lo sanitario como en lo deportivo”.

Para esta competencia, algunos clubes han decidido jugar en sus estadios principales, como es el caso de Colo Colo en el Monumental, Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, Santiago Wanderers en el Elías Figueroa y Everton en el Sausalito.

Asimismo, en Quilín se han intensificado las conversaciones para que el campeonato pueda ser transmitido a través de un canal de cable. “Poco a poco vamos dando los saltos de calidad avanzando hacia la profesionalización y tener un campeonato con los mayores estándares de calidad deportivos posibles”, agregó Constanza Minoletti.

Recordemos que el Campeonato Femenino tendrá una fase regular, la cual se desarrollará en dos grupos de ocho equipos cada uno, donde los cuatro primeros avanzarán a la ronda de playoff. Cada grupo se disputará en la modalidad “todos contra todos” en dos ruedas.

Revisa acá todos los partidos de la primera fecha:

Sábado 1 de mayo

11:00 horas | Santiago Wanderers vs. Fernández Vial

11:00 horas | Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción

Domingo 2 de mayo

10:00 horas | Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt

11:00 horas | Universidad Católica vs. Palestino

12:00 horas | Deportes Temuco vs. Universidad de Chile

16:00 horas | Audax Italiano vs. Everton