Fútbol de Israel tendrá a la primera árbitra transgénero: “No tengo miedo de las reacciones de las tribunas”

Sagi Berman, réferi en la Primera División israelí, hará historia al convertirse en la primera árbitra transgénero del fútbol a nivel mundial. Ahora su nombre es Sapir Berman.

Con 26 años, se someterá a una intervención quirúrgica para cambiar de género. “Soy Sapir. Tengo 26 años, siempre me vi como una mujer y desde joven no supe cómo ponerle un nombre”, declaró en Instagram, en un mensaje escrito en hebreo que fue traducido.

“Conviví junto a la figura muy masculina que era. Era un hombre muy exitoso, en el arbitraje, en los estudios, incluso con las chicas. Pero tuve que dividir estos mundos porque me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría. Durante casi 26 años tuve que vivir como no era, pero ahora decidí exponerme”, señaló.

Tras el anuncio de su decisión, Berman tuvo el respaldo del balompié de su país. Tanto la Federación de Fútbol y la Asociación de Árbitros de Israel pidieron “el máximo respeto”. Además, dejaron en claro que “la situación de Berman seguirá siendo la misma que hasta ahora. Se le continuarán asignando partidos como durante toda la temporada”.

Sapir no teme a lo que le puedan decir tanto fuera, como dentro de una cancha. “Ya no tengo miedo de las reacciones de las tribunas. Me encontré con sexistas, insultos y nunca les di importancia. Estoy fuerte frente a eso”

“En términos de arbitraje, no hay diferencia. Mis habilidades son las mismas. Todo es igual, así continuaré”, añadió.