La dura autocrítica de Iván Morales tras su renacer futbolístico en Colo Colo: “Estaba gordo”

El delantero de Colo Colo, Iván Morales, está teniendo un renacer en el Cacique. Pasó de no ser considerado hace algunos meses, a ser parte importante del once titular de Gustavo Quinteros.

El nivel del ariete ha subido considerablemente durante este campeonato por medio de goles y buenos partidos, que han hecho que el estratego de los albos se olvidara de la urgencia de fichar a un delantero para reemplazar a Esteban Paredes.

Precisamente sobre el histórico jugador de los albos fue la primera pregunta que contestó Morales en conversación con ESPN, instancia donde aseguró que no ha sido nada de fácil tomar el lugar que dejó el “7”.

“La verdad es que sí, obviamente es complicado tener la presión de ser el reemplazante de Esteban, creo que es algo lindo para mí. Estoy enfocado en hacer las cosas bien. En un momento lo que se me decía no lo entendía mucho, pero con lo que me ha pasado creo que he madurado bastante”, comenzó diciendo.

Tras ello, el delantero sostuvo que “me debía un cambio a mí mismo, no soy el juvenil promesa, soy un jugador adulto en Colo Colo y no puedo andar haciendo cualquier cosa. Estoy enfocado en mejorar, tengo la linda opción de estar jugando”.

Finalmente, Morales reconoció que se encontraba fuera de forma física, lo que lo terminó imposibilitando de tener un buen andar en el Cacique.

“Hubo un cambio en todo sentido y en mi físico lo tenía que hacer. Marcelo (Espina) varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir ahora autocríticamente que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico”, cerró.