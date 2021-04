“Esto me pone contento y me da mucha alegría”: Santiago Silva fue habilitado para volver a jugar

Una gran noticia recibió el pasado jueves el delantero argentino Santiago Silva, puesto que el Tribunal Disciplinario de la AFA decidió revocar la sanción de suspensión por dos años tras haber arrojado positivo por doping.

Recordemos que el “Tanque” dio positivo el pasado 12 de abril de 2019, durante el partido entre Gimnasia, su club en ese entonces, y Newell’s Old Boys.

En su momento, el jugador argumentó que se encontraba en tratamiento de fertilidad, lo que no fue suficiente para justificar la situación.

Sin embargo, y tras 173 días, el Tribunal Disciplinario revocó la sanción, y el exdelantero de la UC se volcó en redes sociales para celebrar el fallo.

“Me han habilitado provisoriamente para poder trabajar. Digo provisoriamente porque todavía falta el fallo de la justicia ordinaria, que si Dios quiere, va bien encaminado. En todo este tiempo me ha tocado vivir un camino difícil, con muchas piedras en el medio, así que esto me pone contento y me da mucha alegría“.

Ahora, el trasandino deberá esperar al interés de algún equipo para volver a pisar un campo de juego y disputar un partido.