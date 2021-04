Rafael Dudamel en la previa del Superclásico: “Soy inmensamente feliz en Chile, he encontrado mi lugar en el universo”

Cuestionado por el desempeño futbolístico y por una personalidad bastante especial, Rafael Dudamel ya vive un nuevo Superclásico ante Colo Colo, el segundo desde que es técnico de la Universidad de Chile.

El yaracuyano, en conversación con La U Play, comentó sobre como prepara el equipo para este crucial cotejo, donde asume lo complicado que será enfrentar a Colo Colo, pero que cuenta las horas para que arranque el cotejo y que haber derrotado a Unión Española “ligera la mochila y permite llegar frescos al clásico“.

Consultado respecto a la importancia de este partido y los casi 20 años que no vencen a los albos en el Monumental, Dudamel reconoce que siempre han revisado las fechas de esos partidos especiales y agregó que sería un regalo y un premio poder lograr un triunfo.

“A los muchachos los veo bien, muy optimistas y sobre todo los veo muy seguros de sus capacidades, de como vamos creciendo como equipo, disfruto mucho los entrenamientos y cada sesión de trabajo. Será un lindo clásico y hay instancias donde no se puede fallar, las finales y en los clásicos. Hay que disfrutar la previa y competir con la intensidad que corresponde”, enfatizó el venezolano.

Sobre qué espera de este partido y las emociones que conlleva, Dudamel sentenció que “(un clásico) repercute y siendo consciente de ello, la adrenalina es mayor y es especial. Me encantaban esos partidos porque es ahí donde aparecen los jugadores con personalidad, con carácter. Los clásicos son para jugadores distintos”, afirmó.

En relación a como han sido estos casi seis meses dirigiendo a los universitarios y de vivir en el país, el ex técnico de la Vintotinto reconoció que “soy inmensamente feliz. He encontrado mi lugar en el universo en esta etapa de mi vida. Creo que no ha habido un mejor lugar que llegar a Chile, que llegar a la Universidad de Chile, en un país hermoso con una sociedad, con una cultura e idiosincrasia distinta, pero respetuosa”, reconoció.

“Llegar aquí (al club) es ir haciendo crecer ese sentido de permanencia de la institución, por el sentimiento del hincha que te atrapa, que te involucra y te coloca dentro de esta familia tan apasionada que es la U”, cerró el estratega.