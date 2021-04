Gary Medel se volvió adicto a los gamers por sus hijos: “Nos reímos, conversamos y lo pasamos bien jugando en línea”

Siguiendo el ejemplo de otras estrellas del fútbol mundial, como Neymar o el Kun Agüero, Gary Medel decidió meterse en el mundo gamer a través de la plataforma Twich, la cual permite realizar transmisiones en directo de videojuegos.

El “Pitbull” poco a poco comenzó a realizar varios streaming jugando y solo este martes logró reunir más de 2.500 usuarios el línea, mientras compartía una partida de Fortnite con algunos amigos.

Su canal ya suma más de 27 mil seguidores y confesó en conversación con LUN que cada vez se está volviendo más adicto a los gamers.

“Siempre me han gustado los videojuegos y es una entretención que comparto con mis hijos. Ellos hace un tiempo me lo venían proponiendo, además que varias personas en redes sociales también me lo habían sugerido y me pareció entretenido hacerlo para interactuar con la gente”, confesó Medel al medio chileno.

En esa línea, el mediocampista de la Roja añadió que “me entretiene, pero por sobre todo me conecta con mis hijos (Alejandro y Gary) más allá de la distancia. Es un punto de encuentro para los tres. Nos reímos, conversamos, y lo pasamos bien jugando en línea, cuando el tiempo lo permite. Entre los cambios de horario, y las cosas que cada uno tiene que hacer en el día a día, buscamos el espacio para conectarnos”.

Tras ello, Medel confesó que su juego preferido es el Fortnite, donde suele jugar partidas con sus retoños y un grupo de amigos.

“No soy muy pro, pero dentro de lo amateur me defiendo. No tengo personajes favoritos, me gusta más la interacción de equipo, que todos estemos lejos físicamente”.

Consultado sobre si le gustaría jugar con Agüero, Medel sostuvo que no tendría opción de ganarle al argentino.

“Lo he visto y él lleva harto tiempo. Quizás más adelante sería entretenido hacer algo juntos, aunque hay que ver bien con que juego, porque todos tenemos un juegos donde somos mejores”, cerró.