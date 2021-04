Francisco Jorquera, expresidente de la comisión de doping de la ANFP: “Renunciamos por una modificación en los estándares”

Durante esta jornada, la comisión de control de doping de la ANFP anunció la renuncia de todos sus miembros. Mediante una carta, Francisco Jorquera, expresidente de la comisión, señaló que la decisión se tomó por la disminución de los estándares.

Fue el propio Jorquera quien, en conversación con Los Tenores de radio ADN, volvió a ratificar los motivos que llevaron a las renuncias.

“Definirlo como conflicto me parece que no es lo más apropiado, simplemente se debe a una modificación en los estándares, que a nosotros nos parece que no son los adecuados, por lo que tomamos la decisión de restarnos de seguir trabajando con la Comisión Nacional de Control de Dopaje”, señaló.

Asimismo, explicó que lo que está haciendo la Comisión Nacional de Control de Dopaje, supervisados por el IND, está en lo correcto, pero que la forma no se alinea con sus estándares.

“El Ministerio del Deporte creó esta comisión antidopaje, que por normativa chilena está a cargo de todos los controles de doping en todas las federaciones deportivas. En ese contexto, lo que ellos están haciendo de tomar el control del fútbol chileno a largo plazo, es lo correcto“, sostuvo.

“Pero la forma en que se está haciendo y las modificaciones que se van a producir, particularmente respecto a los profesionales que van a participar, creemos que no se alinea a los estándares que la comisión de doping de la ANFP ha tenido durante 32 años”, sentenció.

Finalmente, Francisco Jorquera indicó que esta situación no debería afectar al normal funcionamiento del Campeonato Nacional, y puntualizó que en este último tiempo se pudo haber llevado de mejor manera la transición de una comisión a otra.