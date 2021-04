Héctor Díaz y el polémico caso de suplantación en La Calera: “Para los argentinos es normal hacer algo así, pero acá en Chile no”

En un nuevo episodio de Los Tenores Puertas Adentro, Aldo Schiappacasse conversó con Héctor Díaz, exjugador que destacó en Unión La Calera, Audax Italiano y Universidad de Chile, y quien se refirió a su pasado por la Selección Chilena, al trabajo dirigencial de la “U” y al polémico caso de suplantación en los “Cementeros”.

El otrora defensa central recordó su experiencia con la mayoría del plantel que disputó el Mundial de España 1982, al mando del DT Luis Santibáñez.

“En ese año, “Don Lucho” ya veía que la defensa debía medir más de 1.80 metros, para no dar ventaja contra los europeos. Por eso me convocó, y me sirvió mucho estar con los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno”, señaló.

El nacido en La Calera vistió la camiseta de Universidad de Chile en la segunda mitad de la década de los 80. Y se refirió al trabajo de la directiva azul de este año.

“Si la dirigencia de la “U” me pregunta qué jugadores les pueden servir de Calera, les digo inmediatamente que Santiago García y Erick Wiemberg. Ellos eran lo que necesitaban. Es más difícil encontrar un lateral izquierdo que uno derecho, y no tengo nada en contra de la Yonathan Andía”, afirmó.

También apuntó a los dirigentes del elenco “cementero”, y aseguró que “dieron un primer paso en incorporar la insignia en la camiseta actual. Como gestión ha estado muy bien, han traído jugadores excepcionales”.

Sin embargo, lamentó la situación con la posible suplantación de identidad del arquero Alexis Martín Arias. Sobre este caso, el exzaguero manifestó que “para los argentinos es normal hacer algo así, pero acá en Chile no. Creo que fue un tema de dinero con la misma clínica que tuvo relación en la denuncia”.

Ahora, Héctor Díaz es candidato a concejal en La Calera. Es independiente pero está apoyado por la DC. Dentro de sus consignas, aseguró que pretende “desarrollar el deporte global, no solo el fútbol, también el básquetbol, vóleibol, skate, rugby y todas las disciplinas que se puedan hacer”.