Gonzalo “Pipa” Higuaín dejará el fútbol para dedicarse a la cocina y la enología

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, ya piensa en el retiro del fútbol y aclara que no quiere saber nada con la actividad una vez que se retire.

Actualmente el trasandino se encuentra en el Inter de Miami de la Mayor League Soccer, pero muy pronto piensa dejar el club estadounidense y buscar otra pasión en su vida.

“No me quedaré en el mundo del fútbol. Sería masoquista. Me gustaría dedicarme a la cocina o la enología. El mundo del vino siempre me ha atraído mucho. Pero antes que nada me dedicaré a mi familia”, afirmó en conferencia de prensa.

Tras ello, se refirió a las sensaciones que le ha dejado la liga norteamericana: “Acá la gente por las calles no te juzga porque fallaste o metiste un gol. Y lo mismo sucede con la prensa. Entonces, vivo tranquilo. Algo que buscaba. Algo nuevo para mí. Ahora voy y hago la cola como cualquiera, volví a ser una persona normal aquí. Por momentos te choca, pero por momentos digo ‘qué bueno, porque es lo que quería vivir’. Estoy muy contento porque soy feliz. Feliz con la decisión que tomé”, cerró.