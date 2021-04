Carlos Palacios y su adaptación en Internacional: “No ha sido tan difícil como esperaba. Los jugadores te trata bien y te acogen”

El pasado miércoles, Carlos Palacios hizo su estreno como titular en Internacional de Porto Alegre, puesto que venía de ingresar desde el banco de suplentes en anteriores partidos.

En este contexto, el jugador conversó con Los Tenores, donde reveló cómo ha sido su adaptación en el cuadro brasileño. “No ha sido tan difícil como esperaba, pensaba que iba a ser un poco más complicado, pero llegué a un equipo donde hay muchos jugadores que te tratan bien, te acogen en el equipo, entonces se me ha hecho un poco más fácil y he podido sumar minutos de a poco”, señaló.

Asimismo, detalló la función que le encomienda el técnico del “Colorado”, Miguel Ángel Ramírez. “El entrenador me dice que me va a usar de punta, por la derecha o izquierda, o en algunos partidos me dice que voy a jugar de volante. Primero me dijo que le gustaba cuando me cargaba más a la izquierda, que es donde he jugado los tres partidos, y me he ido desarrollando por ese costado más que por el derecho o como volante”, manifestó Palacios.

Además, la “Joya” explicó sus falencias y cómo ha debido mejorarlas en un fútbol tan exigente como el brasileño. “En el puesto de extremo que me desarrollo ahora me falta mejorar un poco la parte defensiva, que a los delanteros siempre nos cuesta un poco más, y acá es mucho de ayudar al lateral, creo que eso lo he mejorado en el poco tiempo que he estado acá”, indicó.

(AIMxINT) ⏰ 50’/2T: FIM DE JOGO! GOLEADA COLORADA NO CRISTO REI! Inter 6, Aimoré 1! 😍🔥 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/vHTiU4bOo0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 15, 2021

También se refirió a los trabajos que tuvo que realizar para ponerse a punto en lo físico, y a la importancia de Ronald Fuentes en su desarrollo como jugador. “Físicamente me empecé a preparar mejor, me empecé a cuidar con las comidas, entrenar un poco más, ir desarrollando la musculatura”, sostuvo.

“Ronald Fuentes ha sido el técnico más importante para mí por su trato como persona, como jugador. Él me dio la confianza cuando no tenía nada de esta, me empezó a usar, empecé a ser importante en el equipo, y ha sido un técnico que me ha marcado demasiado”, aseguró el atacante.

Palacios también comentó la relación que ha entablado con el delantero peruano Paolo Guerrero. “Me recibió muy bien, hemos conversado un par de días más profundamente saliendo del tema futbolístico. Cuando concentramos, me siento en la misma mesa que él para los desayunos, almuerzos y cenas, y ahí conversamos un poco del fútbol chileno o de jugadores peruanos que han pasado por el país. Muy buena relación“, afirmó.

Finalmente, tuvo palabras para Martín Lasarte y el último amistoso de La Roja ante la selección de Bolivia. “Creo que la idea del profe es muy clara, tiene su idea de juego plasmada y me sentí muy cómodo por los compañeros. El partido en sí fue un poco difícil, Bolivia salió a hacer su tarea, pero me sentí cómodo en el partido jugando con jugadores que conocía tratando de aportar mi granito de arena”, sentenció.