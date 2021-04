Director deportivo del Bologna y situación de Medel: “Está sufriendo, al equipo le falta Gary”

Marco Di Vaio, exdelantero y actual director deportivo del Bologna, se refirió al momento que vive Gary Medel, el cual atraviesa una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas cerca de un mes.

En conversación con ADN Deportes, el otrora goleador de la Juventus, Parma, entee otros, puntualizó que el “Pitbull” está sufriendo debido a las constantes lesiones y que se nota su ausencia en el equipo.

“Cuando se fue Erick Pulgar, necesitábamos un jugador de experiencia en esa posición. Este año no ha tenido suerte. Jugó poco, se lesionó muchísimo. Está sufriendo, al equipo le falta Gary, porque su actitud en cada entrenamiento es muy alta. Él entrega muchísimo y mejora a sus compañeros”, señaló.

Además manifestó que no poder verlo jugar los fines de semana les causa dolor, y que con Medel en cancha el Bologna tiene más chances de ganar los partidos. “Sinisa Mihajlovic lo hizo jugar como central en la defensa, que es un sitio que le gusta. No verlo jugar o que no pueda estar en el grupo cada domingo nos duele mucho“, sostuvo.

“En eso pensamos ahora, porque a esta altura de la temporada lo más importante ahora es intentar ganar. Sabemos que con Gary en el equipo tenemos más chances“, sentenció.

Las reiteradas lesiones sufridas en la última temporada, además del alto salario que percibe harían que el Bologna se desprenda del jugador nacional a mitad de año, y ya se especula con un posible retorno a Sudamérica, siendo Boca juniors y Universidad Católica los principales candidatos.