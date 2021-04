Hertha Berlín despidió a entrenador de arqueros por comentarios homofóbicos y antimigrantes

El pasado martes, el Hertha Berlín de Alemania comunicó que el entrenador de arqueros Zsolt Petry fue despedido luego de emitir comentarios homofóbicos y antimigrantes.

El alemán criticó al portero del Leipzig Peter Gulacsi, luego de que este demostrara su apoyo públicamente al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“No sé qué llevó a Peter a defender a las personas con identidades homosexuales, travestis y de otro género“, señaló para el diario Magyar Nemzet, agregando que “si yo fuera él, como atleta, me concentraría en el fútbol y no comentaría públicamente sobre cuestiones sociopolíticas“.

Además, cuestionó la política migratoria de la Unión Europea. “No entiendo cómo Europa pudo hundirse tan moralmente; la política de inmigración es una expresión de la ruina moral. Europa es un continente cristiano. Continuemos viviendo de acuerdo con los valores nacionales que hemos aprendido a lo largo de los años”, sostuvo.

“Cuando no crees que la migración es buena, porque los delincuentes han invadido el continente, te acusan de racista“, sentenció.

Fueron estas declaraciones las que pavimentaron su despido del Hertha Berlín, puesto que no son “compatibles con los valores” del club.