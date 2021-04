“Que me traiga la camiseta…”: la particular respuesta del DT de Bologna sobre el interés de Boca por Gary Medel

“Te respondo en español”, señaló Sinisa Mihajlovic ante las consultas que ADN le formuló en la conferencia de prensa previa al duelo del Bologna frente al Inter, que se disputará este sábado a las 15:45 horas.

El DT del cuadro rossoblù se refirió al estado físico de Gary Medel, quien presentó molestias en un gemelo que le impedirán estar presente en el duelo frente al equipo de sus compatriotas Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

También fue consultado sobre el interés de Boca Juniors en el “Pitbull”, equipo en el que militó entre 2009 e inicios del 2011. En los últimos meses han surgido diversas versiones acerca de la intención del elenco Xeneize para traer de vuelta a Medel a Sudamérica.

Así fue el diálogo entre ADN y el técnico del Bologna:

– Hola, Sinisa. Soy periodista chileno, perdóname por el italiano.

– Pero podemos hablar en español. Te respondo en español”.

– ¿No hay problema para los colegas aquí?

– No hay problema (risas). Lo entiendo”.

– ¿Cómo está Gary Medel? Después del partido con Chile, ¿llegó bien? Jugó 90 minutos, ¿lo viste? Jugó como defensor, no como volante. En Sudamérica se ha hablado mucho sobre el interés de Boca Juniors por Medel. No espero una respuesta sobre el calciomercato, pero sí saber cuán importante es Medel en tu proyecto aquí en Bologna.

– Medel cuando está bien físicamente, y cuando está bien de la cabeza, es fundamental. Pero debe estar bien físicamente y mentalmente. Cuando no lo está, tengo mis dudas sobre él.

– ¿Mentalmente en qué sentido, Sinisa?

– Medel para nosotros es un jugador importante, pero él debe estar bien en esas dos cosas, que son fundamentales. Si no está bien en esto, es un jugador normal. Y cuando un jugador normal no está bien, tal vez hay que manejarlo mejor.

“Estoy contento porque ha jugado un partido completo con Chile, no lo hacía hace mucho tiempo. Volvió contento. Ahora, tenemos ya un equipo que está jugando y lo está haciendo bien. Gary puede ser defensor o también volante, como lo hizo en toda su carrera, en los próximos partidos será un jugador que nos dará una mano”.

“Seguro tendrá posibilidad de jugar, estoy seguro, sólo tiene que entrenarse bien y comportarse bien y llegará su oportunidad. Es un jugador de experiencia enorme, no sólo para el Bologna, en todos los equipos en que ha estado y en su país”.

– ¿Y sobre el interés de Boca?

– Y sobre Boca, le dije que me traiga la camiseta con el 11 y el short también, porque me gustaría para jugar pádel (un tipo de tenis), porque me gusta la camiseta de Boca. No sé si se va o no se va a Boca. Sé que está ahí su amigo Riquelme (Juan Román, actual vicepresidente del club). Son muy amigos.

– Se ha dicho que Riquelme lo llamó…

– Sí, seguramente lo ha llamado por mi camiseta. Y por el short. De eso tienen que hablar. Espero que me llegue la camiseta y el short para usarlo en la cancha para ir a jugar. (Nicolás) Burdisso me había dado una camiseta de Boca, pero sin número. Es otra cosa, ésa se la quedó mi hijo.