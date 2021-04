Ennio Vivaldi se sumó a debate por nuevos dueños de Azul Azul: “La Universidad tiene el derecho de prohibir el uso del emblema”

El pasado 8 de marzo, Carlos Heller comunicó la venta de la totalidad de su participación en Azul Azul, del que era accionista mayoritario. La incógnita sobre quién —o quiénes— serán los nuevos dueños de la concesionaria que administra los destinos de la Universidad de Chile, mantiene en vilo al rector de dicha casa de estudios, Ennio Vivaldi.

En entrevista con El Mercurio, la máxima autoridad de la institución dio cuenta de su inquietud acerca de esta operación. Lo anterior —según afirma el matutino— pese a que el propio Heller “haya tranquilizado” a los directores que no hay representantes de futbolistas ni directores de clubes involucrados en el negocio.

“Estas son situaciones que se generan por las reglas del juego, y si esas reglas permiten que se realice una operación de este tipo, está dentro de la ley. De lo que estamos seguros es que los valores no sean afectados, pero para eso se requiere conocer y conversar con ellos para saber sus intereses, qué hay detrás y qué los motivó a comprar”, sostuvo Vivaldi.

En esa línea, el rector de la Universidad de Chile sostuvo que “siempre es preferible conocer y poder conversar con las personas que tendrán la responsabilidad de un club que lleva el nombre y los emblemas de la universidad. Hubiera sido deseable conocer los nombres”.

“Ese grupo Sartor que está a cargo de la OPA (oferta pública de adquisición) nos contactó hace un par de días diciendo que tenía interés en conversar y le respondimos que felices en conversar con ellos. Pero de los dueños y sus planes es una conversación que aún no hemos sostenido”, agregó Vivaldi.

De hecho, el académico recordó que “la universidad no tiene injerencia en la transacción comercial. Pero nunca ha cedido ni los emblemas ni el nombre. Entonces lo que la Universidad de Chile podría hacer en el eventual caso de que esto no funcione, (…) tiene todo el derecho en decir ‘bueno, en estas condiciones yo no acepto que se use el nombre de la Universidad de Chile’ y tendrán que buscar otro nombre”.

Vivaldi remarcó que también podría decir “que no acepto que se usen el emblema de la U y el chuncho y no sé, a lo mejor tendrá que empezar de tercera división (…) Eso se vería en su momento. El nombre de la universidad no lo pueden usar sin autorización”.

“No es lo mismo ser dueño de algo privado y hacer con ello lo que se ocurra, y en este caso hay que compatibilizarlo con la responsabilidad social. La Universidad de Chile tiene un significado para mucha gente y desde luego para la historia de Chile y para la historia del fútbol”, concluyó el rector.