Cecilio Waterman sobre su fallido fichaje por Colo Colo: “Veremos si se equivocaron o no”

El delantero panameño y reciente fichaje de Everton de Viña del Mar, Cecilio Waterman, habló respecto a cómo ha sido su nueva etapa en los “Oro y Cielo” y sobre su frustrado traspaso a Colo Colo, club al que estuvo muy cerca de llegar.

En conversación con La Tercera, el atacante centroamericano, indicó: “La verdad estoy contento en Everton. Llevo como tres entrenamientos. Me han recibido en el grupo, la gente que trabaja en el club es muy amable. Estoy agradecido, porque me han recibido muy bien”.

En esa línea, añadió que “es una linda oportunidad. Cuando vine acá me di cuenta de que es muy lindo todo, los trabajadores, los funcionarios, el plantel es muy bueno. Lo de la U de Conce era medio complicado, porque ganábamos y ganábamos y bajamos por la ponderada, por el año 2019. Peleamos hasta el último partido. Soy un agradecido de la U de Conce, que hizo el esfuerzo de comprarme y que me abrió las puertas en Chile”.

Respecto a su fallido fichaje por Colo Colo, donde estuvo muy cerca de llegar tras el descenso del Campanil, manifestó: “Estuvimos cerca. Hubo muchos contactos, del presidente con mi representante. Ya parecía todo encaminado, que se iba a dar, pero por circunstancias no se pudo. Ahora estoy en Everton y tengo que respetar mucho la institución. Pero alcancé a hablar con el técnico de Colo Colo. El destino quiso que viniera acá y tengo que respetar esta camiseta”-

“Me dijo que estaba ahí, que no se sabía todavía. Nada confirmado, pero que estaba en carpeta. Después el presidente Harold como que había arreglado todo para que fuera y yo estaba encantado de ir a Colo Colo. Pero ya pasó, no se dio y ahora tengo que estar enfocado en Everton”, agregó Waterman.

Finalmente, el ariete manifestó que “capaz que ellos no quisieron y no lo van a decir. No se dio, ahora estoy acá y, bueno, ahora vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no. Yo estoy acá, tengo que respetar esta camiseta y voy a dar lo mejor”.