Tres jugadores de la U aprovecharán nueva regla de la ANFP y ocuparán apodos en sus camisetas

Este sábado a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, Universidad de Chile debutará por el Torneo Nacional 2021 recibiendo a Huachipato, en un encuentro válido por la segunda jornada del campeonato.

En ello, tres jugadores del plantel que dirige Rafael Dudamel presentarán novedades en sus camisetas. Esto luego de la modificación que permitió la ANFP para que los jugadores pueda utilizar sus apodos como nombre oficial en sus camisetas.

Es el caso de Yonathan Andía, Simón Contreras y Marcelo Cañete. El lateral aparecerá como “León” Andía, el delantero lo hará como “Pitu” Contreras y el volante azul tendrá en su espalda “Chelo” Cañete ante los “acereros”.

“Era como más me siento identificado y como más conoce la gente. Es una buena forma para nosotros los jugadores y te dan una alternativa por si no te sientes identificado con el apellido o no te gusta como sale en tu polera”, comentó Simón Contreras en conversación con ADN Deportes.

La más probable formación “laica” será con Fernando De Paul en el arco; Yonathan ‘León’ Andía, Luis Casanova, Ramón Arias y Marcelo Morales en defensa; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza, Marcelo ‘Chelo’ Cañete en el mediocampo; para dejar en delantera a Simón ‘Pitu’ Contreras, Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez.