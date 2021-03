“Va a ser emotivo”: Manchester City anunció la realización de una estatua en honor a Sergio “Kun” Agüero

Luego de que se anunciara la partida de Sergio Agüero del Manchester City, el club informó que se realizará una estatua en honor al delantero argentino.

El “Kun” se convirtió en una leyenda de los “Cityzen”, siendo el goleador histórico del equipo con 257 tantos, además de ser el jugador extranjero con más anotaciones en la Premier League.

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, anunció la realización de una estatua para el delantero, el cual se ubicará en las inmediaciones del Etihad Stadium, junto a las figuras de Vincent Kompany y David Silva.

“No se puede exagerar la contribución de Sergio al Manchester City durante los últimos 10 años. Su leyenda quedará grabada de forma indeleble en la memoria de todos los que aman al club y tal vez incluso de los que simplemente aman el fútbol”, afirmó el presidente.

Sergio Agüero llegó en 2011 al Manchester City, club donde disputó 384 partidos, anotó en 257 ocasiones, y consiguió cuatro Premier League (2012, 2014, 2018 y 2019), una FA Cup en 2019, tres Community Shield (2013, 2018 y 2019) y cinco Copas de la Liga (2014, 2016, 2018, 2019 y 2020).

